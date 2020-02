En estos días me resultó llamativa la campaña contra la cantante Jimena Barón por una pieza publicitaria que imitaba avisos de prostitución (con la palabra “Puta” incluida). No conozco a Barón y no he escuchado nunca su música y, atento a la música que consumo, creo que nunca la escucharé, pero me interesa el tema en términos de libertad de expresión y de cómo cierto feminismo fanático usa su causa para ejercer la violencia contra el que piensa distinto y para instalar parámetros de censura que son propios de sociedades autoritarias. En este caso, fue públicamente hostigada por mujeres que le decían que estaba mostrando una imagen de prostitución cuando en esa actividad hay explotación y trata de mujeres. La violencia y el escrache terminan generando mecanismos de autocensura. En consecuencia, las personas llegan, incluso, a inhibirse de expresar sus ideas por miedo al escarnio que puedan sufrir por decir algo que haga enojar a alguno de los tantos colectivos que hoy abundan. Estos grupos creen poseer la verdad revelada y piensan que todo el que no sigue sus mandatos debe ser castigado. Barón (al igual que todos los ciudadanos) tiene derecho a decir lo que le dé la gana y a hacer la promoción de su disco como le plazca. Al que no le guste, puede no consumir sus productos. Cualquier condena moral o política que se convierta en hostigamiento, provenga del grupo que provenga es fascista.