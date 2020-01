-Sí, es impresionante la magia de la vida. Ver cómo uno va cambiando, cómo uno va madurando. A mí me asombra mi propia madurez. Porque el espíritu no tiene edad, la personalidad sí, el cuerpo sí, la cédula de identidad sí, tus recuerdos sí. Pero a veces cuando me veo reaccionar me digo, y le digo a veces a Marce, estoy grande. Porque me doy cuenta que en otra época hubiera reaccionado de otra manera. Pero creo que lo mejor de nuestra madurez es la palabra sí. Lo que muchas veces dijimos que no durante nuestro proceso hoy decimos que sí. Y con respecto a los sueños, creo que los sueños son un mecanismo. Son una herramienta absolutamente indispensable para la vida. El que no sueña no apunta. No tiene intención. No tiene dirección. Es como que la vida opera por default, pero no apuntaste. Porque si apuntaste podés pegarle al blanco, al centro, al costado, pero apuntaste. Y los sueños son para eso. No el sueño de irse a dormir, que puede aparecer también en los sueños, sino el sueño de tu ilusión, de tu ideal, de por qué estás, para qué, a ver, por qué estoy, por qué mañana, mañana va a ser otro día, ¿y para qué voy a vivir mañana?