¿Se podía hacer de otra forma? ¿La crisis no admitía más que sacudir a los jubilados de forma dura? ¿La terca y torpe gestión de Macri no dejó lugar para cerrar más el cepo? Quizá las respuestas sean todas por el sí. Quizá. Pero si la crisis es inmensa y debe ser dicha en crudo, la descripción de la toma de medidas no admiten otra cosa más que esa crudeza ya hay que decir que Fernández goza de superpoderes que huelen feo al lado del concepto de división republicana.