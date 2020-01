El avance de este delito tuvo distintas versiones según la óptica que le daban los funcionarios de turno. Aníbal Fernández, ex jefe de Gabinete de Cristina Fernández de Kirchner, aseguraba en 2015 que una de esas teorías. “La Argentina es un país de tránsito, no de producción”, afirmaba el funcionario en los medios de comunicación. Aún no se hablaba del caso de contrabando de efedrina.