La única figura medianamente relevante en la mini-cumbre del Bauen fue el ex canciller boliviano, Diego Pary, de improbable proyección presidencial. También fue de la partida el joven dirigente cocalero Andrónico Rodríguez, a quien muchos identifican como el heredero político de Evo. Pero no está claro si estos dirigentes podrán, eventualmente, ser habilitados para participar de la contienda electoral, que aún no tiene fecha. Cabe recordar que varios miembros del círculo íntimo de Evo fueron directamente acusados de “sedición y terrorismo” por el gobierno provisional de Jeanine Añez. Por ello, la mandataria fustigó en durísimos términos a México y a la Argentina: “Se están convirtiendo en un refugio de delincuentes”.