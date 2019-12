Y es en este contexto en que Alberto Fernández va a intentar, tal como lo viene diciendo, incentivar el consumo. ¿Qué diferencia genera el cepo? Le da una herramienta muy valiosa para enfrentar el repudio del peso: los pesos que no se quieran, no se pueden escapar del sistema, por lo que el tipo de cambio oficial no subirá y así se atenuará un factor inflacionario, ayudando a que, si se emite para bajar las tasas de interés y fomentar el consumo, el resultado sea un aumento de la producción.