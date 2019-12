El amor es lo contrario de la envidia, que se centra en comparar las desigualdades. La justicia de Jesús es dar a cada uno lo suyo, que es lo contrario de la justicia social que en la Biblia se conoce con la palabra robo. Jesús se concentra en que multipliques tus talentos sin resentirte por los talentos de los demás. Y con sabiduría oriental te advierte que para entrar al reino de los cielos debes aliviarte de las cargas materiales, es decir, aprovecha tu edad madura para hacer mayor caridad, con tu billetera, no con la del vecino. Es por esos aciertos y no por sus errores que Jesús y su doctrina tienen muchos enemigos, aún dentro de la Iglesia que luce traicionera o traicionada y ha perdido su impulso civilizador. Pero su peor enemigo es la educación estatal que ya no es neutral sino que adoctrina con doctrinas contrarias a toda la sabiduría judeo-cristiana, basándose en el marxismo cultural de Freie o en la ideología de género. El antídoto contra todo esto sería volver a la libertad de enseñar y aprender que consagra nuestra Constitución y no se cumple.