Ambos hermanos envían su ángel. Cada uno de ellos sabe que debe afrontar cosas diferentes. Como nosotros, tantas veces. Esav debe enfrentar la desilusión, la traición. Así como cuando esa persona de quien no lo esperábamos, nos arrebata aquello que no volveremos a tener. Cuando lo que no debiera haber ocurrido, hiere nuestro alma. Situaciones que nos dejan atados al pasado. Cuando a la fuerza nos hacen cambiar nuestras expectativas, por la pérdida de la fe. A todo eso debe enfrentarse Esav.