Estamos dispuestos a acompañar todo lo que sea positivo para el país. No ignoramos que en la larga historia del peronismo sus méritos no han pasado precisamente por la vocación republicana. Sin embargo, no podemos descartar que hayan aprendido de la experiencia la necesidad de obrar dentro del respeto a la división de poderes, sin pretender encarnar por sí solos al pueblo en su conjunto. Más de una frase de Alberto Fernández en su discurso inaugural invita a una, por lo menos, cauta esperanza, así como las actitudes y las palabras de la señora de Kirchner indican que, como los Borbones de la Restauración, según el famoso comentario de Talleyrand: “Nada han olvidado, nada han aprendido”.