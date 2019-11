El suceso más alarmante es la decisión de la Fiscal de modificar la carátula, beneficiando a los imputados, y dejando así impunes y, al margen de la investigación, las muertes de los adolescentes que quedaron atrapados por la acción persecutoria y delictiva de sus verdugos, refiriéndose la Magistrada a “desafortunados incidentes”, a que Emanuel y Gastón “solo murieron” y, post mortem, les robaron las zapatillas. Está claro, y no hace falta más que sentido común, para darse cuenta de que hallaron la muerte por lanzarse hacia las vías, pero no actuaron voluntaria y libremente, sino acorralados, escapando de la ofensiva de sus perseguidores armados. Y está más que claro que, de no haber sufrido este asedio, hoy los chicos estarían vivos.