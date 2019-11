No voy a transgredir la reserva de las fuentes y el off periodístico que acepté en su momento. Yo sí creo que vale muy poco el eventual reclamo de los lectores por husmear en las fuentes que con un chisme explicarían más fácil lo que digo ante el compromiso de cómo debe ejercerse el periodismo, que jamás debe transgredir esas normas esenciales. Puedo decir que en el mismo momento en que el encumbrado hombre del oficialismo me dijo lo del bledo de importancia por la salud pública me mostró una encuesta. La legalización del aborto era EL tema para poner en debate y generar polémica y controversia potente. Política electoral. Cero salud pública . Y así fue. El gobierno dijo que daba libertad de conciencia para opinar a sus legisladores aunque con el diario del lunes ya sabemos que castigó a los que se pronunciaron a favor de la ley. Pregúntenle a Daniel Lipovetzky y a los que argumentaron como él.