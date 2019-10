Lo positivo es que cuatro de los cinco espacios se comprometieron a producir sistemas de información y transparencia de los datos educativos, a implementar un sistema nominalizado por provincia y realizar públicamente un reporte anual de metas educativas y publicar las estadísticas nacionales disponibles. Esto es realmente importante ya que el sistema educativo es bastante opaco todavía y no hay política pública seria sin información disponible. La debilidad de la mayoría de las propuestas es que no hacen referencia a cómo se mejorará la calidad en la producción de esa información que en muchos aspectos es realmente deficitaria ni tampoco se definen mecanismos de control, incentivos ni consecuencias para aquellas jurisdicciones que no cumplan.