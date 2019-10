Ambas se basan en un término: encuentro. La Doctrina Social de la Iglesia restauró la vigencia de los principales temas bíblicos que tienen que ver con la alteridad y la misericordia de Dios. El Papa Francisco nos enseña cómo encarnar esa misericordia divina en misericordia humana. Claro que hablar de “la misericordia” o decir que “las escuelas dialogan”, o que “hay que amarse” no son expresiones fáciles de entender. Bueno, nos dirá un cura viejo: la misericordia se encuentra presente en el mensaje de Jesús. Y nada más cierto. Pero una cosa es leer ese mensaje, experiencia siempre rica, y otra tener la experiencia excepcional de la misericordia que no me aparece tan sólo en textos magistrales sino en acciones efectivas. Y en esto radica -a mi entender -la diferencia. ¿Acaso es lo mismo leer la parábola del Buen Samaritano que ver o vivir la experiencia del herido, sufriente y del que viéndolo dice “por algo será” y mira para otro lado o ver aquel otro al que se le retuercen las tripas viendo al pobre desgraciado, deja sus cosas y se lo carga al hombro? ¿O de quien haya estado en la situación de aquel cuyo hijo se fue de la casa y se extravió y un día regresó y el padre conmovido se le echa al cuello, lo besa y le tiende la mejor mesa?