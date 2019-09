Porque, para colmo, el Gobierno no entrega leche a miles de comedores y merenderos comunitarios desde las elecciones. ¿No me creen? Pregúntenle a las iglesias y ONGs que están sufriendo el mismo desabastecimiento que las organizaciones sociales. ¿Estarán acaso castigando a la gente por no votarlos? Cuando preguntás en las oficinas de Desarrollo Social qué está pasando, te dicen que los proveedores se borraron y que el procedimiento administrativo tarde mucho. El Presidente tiene tiempo para firmar la importación de basura pero no la emergencia alimentaria. No entienden el drama que atravesamos y están creando la más grave de las inseguridades. Les está robando el pan a los pibes.