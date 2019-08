Con ello se obtiene que la condición kosher del animal está en función de su origen de otro kosher y no de su eventual fenomenología o forma en la que se engendró. Y, por cuanto dicho principio se aplica a todo ámbito de la Ley, la pertenencia a una especie es determinada por su origen, más allá de cómo se engendró. Luego, un humano engendrado de otro humano es considerado tal, aun no habiéndolo concebido sexuadamente. En este sentido cabe destacar que al no tomar parte el gameto masculino en el nuclóvulo, la mayoría de los legistas determinan que el clon no tendrá padre biológico, salvo que el núcleo introducido en el ovocito desnucleado sea eventualmente de un espermatocito antes de la meiosis, dado que debe poseer los 46 cromosomas. Si bien algunos pocos, basados en fuentes tardías, argumentan que el núcleo aportado por el hombre, no siendo espermático, conforma la participación paterna, aquella consideración mayoritaria de no paternidad, resolvería la transmisión generacional de la bastardía, en caso que el hombre bastardo al procrear clónicamente con su esposa no bastarda, no siendo el padre biológico, el descendiente queda libre de aquella tipificación.