Sigo creyendo que la flexibilización nunca puede ser un camino para disminuir el índice de uso de sustancias, especialmente entre adolescentes y otras poblaciones vulnerables en desigualdad de oportunidades. No se apaga el fuego con nafta. No modifico mis convicciones ni mi forma de abordar la problemática. No estoy entregando ninguna bandera, ni resignando ninguna militancia. Pero así como allá por 2005 no podíamos ser Holanda, cuando todos sostenían que había que imitar el modelo de los coffee-shops, ni tampoco podemos ser Uruguay, involucrando al Estado en la regulación, producción y acceso a la marihuana cuando hay miles y miles de argentinos que no pueden acceder ni a un sachet de leche, creo que nos merecemos una nueva ley de drogas.