No está claro si el "Servicio Nacional Universal" de Francia ha inspirado a no al proyecto argentino, pero es curioso que no lleguen a mediar dos semanas entre el anuncio del primero y el segundo. Pero algo es seguro: la experiencia francesa que comienza a desarrollarse es una experiencia que deberían mirar con atención quienes tienen a su cargo el "Servicio Cívico Voluntario" argentino.