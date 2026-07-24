A 7 días de la muerte de Dafne, la CNDH se pronuncia

La CNDH lamentó la muerte de Dafne Zapata Quintos y solicitó una investigación con verdad y justicia. (Redes sociales)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) lamentó la muerte de Dafne Zapata Quintos y pidió una investigación que garantice verdad y justicia, después de que la adolescente de 13 años falleció el pasado 16 de julio durante un campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz en Tamaulipas; ese mismo caso ya tiene a su primera detenida y es indagado bajo protocolo de feminicidio.

Este 23 de julio, la CNDH difundió el pronunciamiento en el que expresó pesar por el fallecimiento de la menor y solidaridad con sus familiares y amigos. También señaló que la protección de derechos humanos de niñas, niños y adolescentes es una obligación prioritaria para el Estado mexicano y para cualquier institución pública o privada que asuma tareas de cuidado, educación, formación o resguardo.

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La institución privada opera con registro oficial vinculado a la Secretaría de Educación de Tamaulipas y, de acuerdo con el Sistema Integral de Información Educativa, tiene una matrícula de 14 alumnos distribuida en tres grados de secundaria.

Claudia Sheinbaum afirmó el pasado 22 de julio que el plantel no depende de la Secretaría de la Defensa Nacional y sostuvo que corresponde al gobierno estatal investigar y revisar cómo funcionan estos centros.

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CNDH solicita revisar protocolos y normas en centros que asumen tareas de cuidado y formación

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, falleció el pasado 16 de julio de 2026, el caso se indaga bajo protocolo de feminicidio. (Crédito: Facebook | Alejandra Quintozz)

La propia CNDH sostuvo en su pronunciamiento que todo hecho que comprometa la vida, integridad o seguridad de una persona menor de edad debe ser investigado con diligencia, exhaustividad y sensibilidad institucional.

El organismo también exhortó a las autoridades competentes de Tamaulipas y a las instancias de procuración de justicia a realizar una investigación pronta, exhaustiva, imparcial e independiente, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Su llamado incluyó la identificación y, en su caso, sanción de las personas responsables.

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Además, la CNDH pidió que se garantice a la familia de la adolescente acceso a la información, participación efectiva en el proceso y el derecho a conocer la verdad. En el mismo documento solicitó revisar los protocolos y la normatividad que este tipo de instituciones están obligadas a observar y cumplir.

Para la CNDH, la muerte de una adolescente bajo responsabilidad de una institución encargada de su cuidado constituye un hecho de la más alta gravedad. El organismo advirtió que el caso obliga a revisar si los mecanismos de supervisión existentes son suficientes y a fortalecer medidas de protección para prevenir violencia, abuso, negligencia o tratos incompatibles con la dignidad humana.

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Primera detención marca el avance judicial del caso

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el homicidio de Dafne Zapata Quintos. (Redes sociales)

La Fiscalía General del Estado de Tamaulipas detuvo la noche del 22 de julio a Danna Yanina “N”, de 18 años, por su presunta participación en el homicidio de Dafne durante el campamento en Ciudad Madero. Medios locales, como Hoy Tamaulipas, la identifican como exalumna del plantel y auxiliar del área femenil al momento de los hechos.

Danna Yanina “N” acudió de manera voluntaria a la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razón de Género para rendir su declaración ministerial. Una vez dentro, con base en Milenio, le fue notificada y ejecutada una orden de aprehensión emitida previamente por un juez de control.

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Posta MX informó que la detención fue realizada por agentes de la Policía Investigadora en el municipio de Tampico y que después fue trasladada a la sede de la Fiscalía en Ciudad Madero en un vehículo oficial. Al ingresar al inmueble fue llevada al área médica para la certificación de su estado de salud.

Un video difundido en redes sociales mostró a Danna Yanina “N” con el rostro cubierto, la cabeza agachada, pantalón de entrenamiento azul marino, tenis negros y blusa del mismo color. Una agente femenina la sujetaba del brazo y dos elementos masculinos la acompañaban.

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En el exterior de la Fiscalía permanecieron su padre y su abogado defensor. El litigante únicamente confirmó que la detención estaba relacionada con el caso.

Hasta ahora, la Fiscalía de Tamaulipas no ha informado de manera oficial cuáles son los delitos que se le imputan ni ha detallado la participación específica que habría tenido en los hechos. De manera extraoficial, Milenio señaló que se desempeñaba como auxiliar de Estrella Mora, identificada públicamente como “Estrellita”, coordinadora del área femenil de la academia.

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