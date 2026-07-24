Dagoberto Espinoza lanza dardo a Cruz Azul y Atlante: “El Azteca es nuestra casa”

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 General view inside the stadium before the match REUTERS/Paul Childs

Dagoberto Espinoza, futbolista mexicano del Club de Futbol América no se guardó nada acerca de la relación que existe con los Potros de Hierro del Atlante FC y la Máquina de Cruz Azul al compartir el estadio Azteca durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx.

En conferencia de prensa, desde las instalaciones del Club América, el mediocampista de 22 años sentencio que el inmueble de la capital es Azulcrema aunque Atlante FC y Cruz Azul alberguen sus partidos de local en dicha sede capitalina.

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“Yo lo veo como una motivación más el estar en el estadio Azteca, porque pues ya todos sabemos la exigencia, cómo es la afición y más que es nuestra casa por más que haya algunos equipos ahí”, declaró Dagoberto Espinoza.

“Nosotros somos el equipo y bueno, creo que es más como una motivación el estar con nuestra gente, volver otra vez en el estadio (Azteca), creo que será muy importante que todavía vayan a vernos“, añadió el jugador mexicano del Club de Futbol América.

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¿Quién es Dagoberto Espinoza, futbolista del Club América?

Desde que comenzó en la categoría Sub 13, Dagoberto Espinoza destacó por su gran capacidad en el campo de juego. Crédito: (Alexander Ortiz)

Dagoberto Espinoza es un jugador de 22 años, surgido de las fuerzas básicas del Club América. Se desempeña como lateral derecho o mediocampista. Su debut en la Liga Mx acaeció el 6 de julio del 2024 frente al Club Atlético San Luis.

El nacido en Salvador Alvarado, Sinaloa ha superado una lesión de ligamento que lo mantuvo alejado de las canchas y actualmente compite por un lugar en la escuadra de Guillermo Almada.

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Se caracteriza por su versatilidad y por defender la identidad del Club de Futbol América, tal como sucedió actualmente al señalar que el estadio Azteca es la casa de las Águilas, incluso cuando Atlante FC y Cruz Azul también rentan el inmueble.

Club América será visitante en el Azteca

Para la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx, las Águilas del Club América jugarán, administrativamente, en condición de visitante frente a los Potros del Atlante FC, después su debut triunfal contra los Gallos de Querétaro FC en el estadio Corregidora.

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Tres inquilinos en el Coloso de Santa Úrsula

El inmueble será la casa de América, Atlante y Cruz Azul REUTERS/Henry Romero

En esta campaña se acordó que tres clubes sean locales en la catedral del futbol: Club América, Atlante y Cruz Azul, pero este último solicitó previamente que sus partidos se llevarán a cabo en el estadio Ciudad de los Deportes, al no llegar a un acuerdo con la nueva administración.

Sin embargo, las condiciones de la cancha del estadio de la Colonia Noche Buena atrasó la mudanza del campeón y la posibilidad de renegociar con Grupo Ollamani llegó a buen puerto para seguir con lo previsto de alojar sus juegos en el estadio Azteca.

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Atlante FC y Club América harán lo propio en esta campaña Primeramente, el turno es para los Potros de Hierro que enfrentarán por primera vez en doce años al equipo más ganador del Futbol Mexicano, tras empezar el Apertura 2026 con derrota ante Necaxa (2-1).

¿Cuándo se jugará el Atlante vs América?

El encuentro correspondiente a la jornada 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX tendrá cabida en el estadio Azteca para este viernes 24 de julio. El duelo entre capitalinos comenzará a las 21:00 p.m. (tiempo del centro de la República Mexicana).

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