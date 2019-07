En este aspecto, podemos recordar que la ley orgánica de los partidos políticos 23.298, actualmente en vigencia, prevé que no puedan ser candidatos a cargos electivos el personal de las fuerzas armadas o de seguridad, en servicio; los magistrados y funcionarios del Poder Judicial; los representantes de empresas concesionarias de servicios y obras públicas o que exploten juegos de azar y quienes se hallen procesadas por genocidio, crímenes de lesa humanidad, desaparición forzada de personas, etc. Así, vemos que no sólo en dichos supuestos no se requiere condena firme sino que basta con un simple procesamiento o la calidad del interesado. Y ninguno de esos aspectos fue catalogado de inconstitucional. Pues bien, hay que tener en cuenta que el art. 36 de la Constitución Nacional equipara a esos hechos a quien incurriere en delito contra el estado que conlleve enriquecimiento, por cuanto el mismo atenta contra el sistema democrático.