Es por la calma de las últimas semanas que el Gobierno, sometido a varias críticas, comenzó a tomar aire como para diagramar una campaña política que lo posicione en mejores niveles. Podrá convencer a aquellos que votaron a Cambiemos en 2015 y luego se sintieron defraudados y quizás atraiga votos que deberían recebir otros candidatos a los que la ciudadanía no les ven envergadura. Probablemente capture a los indecisos. Pero no es seguro, y los pronósticos de Jaime Durán Barba no son aceptados por gran parte de la sociedad porque subestima a los ciudadanos y a la política. De lo que se puede afirmar como cierto es que la juventud, en especial los millennials, están apartados de esta elección y de los vaivenes y desmadres de la política.