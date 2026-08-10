Fuertes afectaciones del temblor en Cali: tras el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia se reportan graves consecuencias en edificios

El sismo sacude Cali: colapsa estructura y se intensifican labores de emergencia - crédito @porqueTcol/X

Guardar

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X.

Según el SGC, el movimiento sísmico fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Usuarios en redes sociales describieron el sismo como intenso.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes, se destacan expresiones como “el temblor más largo que he sentido en mi vida” y “en Medellín se sintió bastante fuerte”, reflejando la magnitud de la experiencia vivida en diferentes regiones.

Autoridades de Cali piden calma y reportan daños estructurales tras el temblor de 7,4 - crédito @porqueTcol/X

En Cali, usuarios reportaron la caída de un edificio e indicaron que “las personas intentan ayudar en las labores de rescate, ya que al parecer había gente adentro”. Otros testimonios reflejaron la angustia y los daños estructurales en la ciudad: “Temblor. Angustia y daños estructurales en Cali”.

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder informó: “Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde @RiesgoCali de la Alcaldía de Cali, junto con los organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación”.

PUBLICIDAD

Eder añadió que continuarán informando oportunamente cualquier novedad relacionada con el impacto del sismo y el avance de las labores de atención.

En otro mensaje, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía: “Hacemos un llamado a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida”.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y piden a la población seguir las recomendaciones oficiales.

Noticia en desarrollo...