Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Fuertes afectaciones del temblor en Cali: tras el sismo de magnitud 7,4 con epicentro en Colombia se reportan graves consecuencias en edificios

Usuarios en redes sociales relataron la caída de un edificio y daños en estructuras, mientras organismos de socorro y la Alcaldía de Cali coordinan la atención y verificación en la ciudad

El sismo sacude Cali: colapsa estructura y se intensifican labores de emergencia - crédito @porqueTcol/X

Guardar

Un sismo de magnitud 7,4 sacudió el occidente de Colombia a las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto de 2026, con epicentro en el departamento de Chocó, según el reporte preliminar del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento, registrado a una profundidad de 96 kilómetros, activó alertas en amplias zonas del país y generó reportes de percepción en distintas ciudades, de acuerdo con la información publicada por la entidad en su cuenta oficial de X.

Según el SGC, el movimiento sísmico fue percibido en varias ciudades principales, como Bogotá, Medellín, Cali y Manizales. Usuarios en redes sociales describieron el sismo como intenso.

PUBLICIDAD

Entre los mensajes, se destacan expresiones como “el temblor más largo que he sentido en mi vida” y “en Medellín se sintió bastante fuerte”, reflejando la magnitud de la experiencia vivida en diferentes regiones.

Autoridades de Cali piden calma y reportan daños estructurales tras el temblor de 7,4 - crédito @porqueTcol/X
Autoridades de Cali piden calma y reportan daños estructurales tras el temblor de 7,4 - crédito @porqueTcol/X

En Cali, usuarios reportaron la caída de un edificio e indicaron que “las personas intentan ayudar en las labores de rescate, ya que al parecer había gente adentro”. Otros testimonios reflejaron la angustia y los daños estructurales en la ciudad: “Temblor. Angustia y daños estructurales en Cali”.

Por su parte, el alcalde de Cali Alejandro Eder informó: “Caleños, estamos recibiendo los reportes de afectaciones en varios edificios y estructuras de la ciudad. En este momento, desde @RiesgoCali de la Alcaldía de Cali, junto con los organismos de socorro, estamos verificando los daños y evaluando la situación”.

PUBLICIDAD

Eder añadió que continuarán informando oportunamente cualquier novedad relacionada con el impacto del sismo y el avance de las labores de atención.

En otro mensaje, el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía: “Hacemos un llamado a los caleños a conservar la calma en medio de esta difícil situación y a reportar a los organismos de emergencia cualquier situación que necesite ser atendida”.

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y piden a la población seguir las recomendaciones oficiales.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

TemblorTemblor ColombiaTemblor CaliCaliColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

A las 7:34 a. m. del lunes 10 de agosto el país vivió un movimiento telútico de gran duración que se sintió en la mayor parte del territorio nacional. Autoridades desplegaron equipos para evaluar daños

EN VIVO| Fuerte temblor de 7,4 se sintió en Colombia: Cali y Manizales reportan derrumbes en edificaciones

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el temblor de 7.4 en Colombia: anunció que viajará a Pereira y habrá un PMU en Chocó

El presidente colombiano también detalló que le solicitó a la Ungrd un reporte detallado de la situación y de las necesidades más urgentes

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció tras el temblor de 7.4 en Colombia: anunció que viajará a Pereira y habrá un PMU en Chocó

Temblor en Colombia: En imágenes, así se vivió el temblor de 7,4 que afectó las principales ciudades del país

El movimiento telúrico dejó varios daños a inmuebles en algunas ciudades del país

Temblor en Colombia: En imágenes, así se vivió el temblor de 7,4 que afectó las principales ciudades del país

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

El país se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, por lo que sufre una alta actividad sísmica

San José del Palmar - Chocó, Colombia registró un sismo de 7.4 de intensidad este 10 de agosto

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

Euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 10 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

Videos | Con música y licor, así fue el sepelio del cabecilla del frente 36, alias Barbas, asesinado por el Clan del Golfo en Antioquía

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Lina Tejeiro dejó pistas de su embarazo en MasterChef Celebrity: “Quiero ser mamá”

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras hablar sobre Epa Colombia y confesar su mal estado: “Llevo dos días tomando”

Yeison Jiménez no descansa: propiedad del cantante sufrió daños por un incendio y los familiares dieron reporte de la situación

Rock al Parque 2026: una filtración en redes anticipó la posible presencia de Rata Blanca en el evento, pero no serían los únicos

Karina García contó cómo nació su vínculo con Kris R y reveló datos de su bebé: “No hubo tanto protocolo”

Deportes

Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Independiente Medellín vs. Millonarios FC - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026 en el estadio Atanasio Girardot

Cúcuta Deportivo se quedó sin técnico: Richard Páez es el primer entrenador despedido en la Liga BetPlay II-2026

América de Cali le ganó a Atlético Nacional un clásico más de la Liga BetPlay: así fue el gol de Yeison Guzmán

Once Caldas empató con Jaguares en la fecha 4 de la Liga BetPlay 2026-II: así fueron los goles del partido

Jhon Durán en Benfica: el entrenador Marco Silva reveló cómo podría usar al delantero colombiano