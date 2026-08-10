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Después del eclipse solar, habrá una lluvia de Perseidas: todas las claves para disfrutar del fenómeno astronómico más esperado de cada verano

Es importante estar en un lugar donde no haya contaminación lumínica para disfrutar de la experiencia con las mejores condiciones posibles

Imagen de una Perseid. (RS)
Imagen de una Perseid. (RS)
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El eclipse solar es uno de los eventos que más expectativas ha generado durante este último año. Este fenómeno astronómico es especialmente relevante en nuestro país, ya que no se produce un eclipse solar total visible en la Península Ibérica desde el año 1912.

Desde entonces, han tenido que pasar más de 100 años para que los cielos españoles vuelvan a ofrecer la oportunidad de contemplar un acontecimiento de estas características. Por esta misma razón, muchas personas han decidido no perderse este fenómeno.

Si el eclipse por sí solo ya es un acontecimiento llamativo, unas horas después se producirá una lluvia de Perseidas, convirtiendo así la madrugada del 12 al 13 de agosto en un evento único.

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Qué es una Perseida y por qué son tan especiales

Las Perseidas son una lluvia de meteoros que se produce cada año cuando la Tierra atraviesa los restos de polvo y partículas que deja a su paso el cometa Swift-Tuttle. Al entrar en la atmósfera a gran velocidad, estas partículas se calientan y producen trazos de luz en el cielo, que popularmente conocemos como estrellas fugaces.

Este fenómeno es especialmente llamativo porque, durante su periodo de máxima actividad, pueden observarse numerosos trazos luminosos durante varias horas de la noche, siempre que las condiciones climatológicas lo permitan.

Cuándo se pueden ver y cómo vivir la experiencia

Si vas a disfrutar de la experiencia, una de las cosas más importantes es dónde verlo. Para contemplar las Perseidas lo mejor es alejarse de las ciudades y de cualquier zona con demasiada contaminación lumínica, ya que la oscuridad facilita la observación de los trazos en el cielo. También es recomendable buscar un lugar con el horizonte despejado y consultar la previsión meteorológica antes de salir.

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En cuanto al horario, el eclipse solar terminará sobre las 21:30 horas en la España peninsular, mientras que las Perseidas irán ganando protagonismo a medida que avance la noche. A partir de las 23:00 horas empezará a registrarse una actividad elevada, aunque el mejor momento para observarlas llegará de madrugada.

El próximo 12 de agosto, España vivirá un evento histórico: el primer eclipse solar total visible en la Península Ibérica en más de un siglo. Descubre cuáles son los mejores lugares para observarlo y qué condiciones se necesitan para disfrutar de este espectáculo.

El punto de mayor actividad se espera entre las 04:00 y las 06:00 horas de la madrugada del 13 de agosto, cuando las condiciones serán más favorables para contemplar un mayor número de trazos luminosos. La actividad continuará hasta el amanecer, por lo que habrá varias horas para disfrutar de este fenómeno astronómico.

Por qué las Perseidas serán especialmente visibles este año

En 2026, además, habrá un factor que favorecerá especialmente su observación: la Luna estará en fase nueva el 12 de agosto, por lo que su luz no interferirá con los meteoros. Esto permitirá disfrutar de un cielo más oscuro y facilitará la visión de los trazos luminosos.

De hecho, la Organización Internacional de Meteoros señala que esta ausencia de luz lunar proporcionará unas condiciones excelentes para observar las Perseidas. Por tanto, aunque la coincidencia con el eclipse solar no hace que las Perseidas sean más intensas, sí se producirá una circunstancia excepcional para quienes quieran observarlas.

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