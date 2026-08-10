¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de agosto?: rescatan a un perrito de las vías en Línea B

El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este lunes 10 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.
Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.
En pocas líneas:
Se restablece el servicio en estación Ríobamba de la Línea 6 del Metrobús
El Metrobús informó que se reanuda el servicio en la estación Ríobamba de la línea 6 en ambos sentidos, luego de que fue cerrada por obstrucción del carril confinado.
Finalizan maniobras para rescatar a un perrito de la Línea B
Personal que acudió a la zona de vías de la Línea B finalizaron las labores luego de lograr poner a salvo a un perrito que se encontraba en peligro.
El avance de los trenes se reanuda.
Línea 3 del Metro con alta afluencia
Usuarios reportan retrasos en la circulación de trenes en la Línea 3 del Metro. El STC informó que se trata de alta afluencia de personas, por lo que enviarán unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.
Metro realiza maniobras para rescatar a un perro en la Línea B
El STC Metro informó que llevan a cabo maniobras para rescatar a un perrito de las vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta. Se espera que en los próximos minutos se normalice la circulación de los trenes.
Metro implementa marcha de seguridad debido a la lluvia
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México implementa marcha lenta en las líneas 8 y B.
Ajuste en la Línea 6 del Metrobús
Metrobús informa que, por obstrucción del carril, no hay servicio en ambos sentidos de la estación Riobamba de la Línea 6.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este lunes 10 de agosto.