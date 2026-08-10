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¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 10 de agosto?: rescatan a un perrito de las vías en Línea B

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

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El Sistema de Transporte Colectivo Metro y el Metrobús de la Ciudad de México operan este lunes 10 de agosto. En este live damos seguimiento en tiempo real al estado del servicio en todas las líneas a lo largo del día: afectaciones, cierres de estaciones, tiempos de espera, capacidad y cualquier incidencia que pueda afectar tu traslado.

Si usas el transporte público hoy, aquí encuentras la información más actualizada en todo momento.

En pocas líneas:

14:08 hsHoy

Se restablece el servicio en estación Ríobamba de la Línea 6 del Metrobús

El Metrobús informó que se reanuda el servicio en la estación Ríobamba de la línea 6 en ambos sentidos, luego de que fue cerrada por obstrucción del carril confinado.

14:07 hsHoy

Finalizan maniobras para rescatar a un perrito de la Línea B

Personal que acudió a la zona de vías de la Línea B finalizaron las labores luego de lograr poner a salvo a un perrito que se encontraba en peligro.

El avance de los trenes se reanuda.

Rescate perrito del metro
Perrito rescatado de la zona de vías de la Línea B. Foto: X/@MetroCDMX
14:01 hsHoy

Línea 3 del Metro con alta afluencia

Usuarios reportan retrasos en la circulación de trenes en la Línea 3 del Metro. El STC informó que se trata de alta afluencia de personas, por lo que enviarán unidades vacías a las estaciones con mayor demanda.

13:59 hsHoy

Metro realiza maniobras para rescatar a un perro en la Línea B

El STC Metro informó que llevan a cabo maniobras para rescatar a un perrito de las vías de la Línea B, por lo que la marcha es lenta. Se espera que en los próximos minutos se normalice la circulación de los trenes.

12:40 hsHoy

Metro implementa marcha de seguridad debido a la lluvia

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México implementa marcha lenta en las líneas 8 y B.

11:46 hsHoy

Ajuste en la Línea 6 del Metrobús

Metrobús informa que, por obstrucción del carril, no hay servicio en ambos sentidos de la estación Riobamba de la Línea 6.

11:00 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones de manera normal este lunes 10 de agosto.

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