En esta ocasión, el elegido para tal absurda, y carente de fundamentos labor, fue el Ministro de Defensa, Oscar Aguad, quien, intentando justificar la presencia de ex militares en el festejo de nuestra independencia, no tuvo mejor idea que desarrollar una idea negacionista no solo de los golpes contra la democracia producidos allá por el año 1987, sino que además, de la activa participación en ellos de militares hoy vitoreados por el mismo gobierno.