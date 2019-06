Entonces sí, debo reformular la frase. Me retracto. Pido perdón. No debería haber sido tan terminante. Si me hubiera tocado nacer y crecer en un contexto de pobreza y desigualdad extrema, tal vez hubiera tomado otras opciones. Podría haber sido cartonero, vendedor ambulante, cuida coches, limpiavidrios, cooperativista, piquetero, militante social. Tal vez hubiera sido chorro, ratero, soldadito o algo peor. Capaz me hubiera pegado un tiro o entregado a la droga. No lo sé. Lo que estoy seguro es que no sería abogado, ni licenciado en ciencias sociales, ni traductor de inglés, ni docente en una universidad. No tendría agua corriente, bidet, conexión eléctrica, gas natural, biblioteca, internet ni obra social. No hubiera conocido el mar ni las montañas ni otros países. Nadie publicaría mis artículos ni mis libros.