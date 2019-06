No es menor que el barrio de Once pueda albergar un museo de esta magnitud simbólica. Lleva en sus entrañas los escenarios de tres heridas mortales: AMIA, Cromañón y la tragedia de Once. Como tampoco lo es que en el lugar en cuestión se produjo, a la fecha, el siniestro no natural con más víctimas mortales de nuestro país, convirtiéndose de esta forma en un emblema de la corrupción nacional e internacional.