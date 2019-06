El canciller, en la audiencia del día 12 de junio, ofreció a las víctimas realizar una presentación judicial ante la Corte Suprema de los Estados Unidos pidiendo una conmutación de la sentencia o una clemencia. La madre de Víctor Saldaño, con la integridad y la dignidad con la que ha luchado durante 26 años, le respondió con un "No, señor canciller". Las víctimas no queremos ninguna clemencia, ningún perdón, ningún pedido judicial ante la Corte porque ello sería reconocer la legitimidad de una Justicia que ha sido declarada racista por el máximo tribunal americano de derechos humanos. No queremos ningún perdón. Queremos que Estados Unidos cumpla con la resolución 76/16 de la CIDH y liberen al argentino Saldaño. Esto es lo que la Cancillería argentina debe exigir a los Estados Unidos y no una clemencia ni un perdón.