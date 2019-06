El sistema debería haber aislado la falla, pero la verdad es que en ese momento Yacyretá y Salto grande representaban el 30% de la oferta despachada y no se paró el dominó. Eso es lo que no puede dejarse de entender para aprender. Habría que ver si la baja demanda del momento jugó a favor o en contra del sistema. Tema que no es menor, ya que como todo sistema debe estar en armonía todo el tiempo.