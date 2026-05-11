Subsidio de desempleo en Colombia 2026: quiénes pueden reclamarlo y cuántas veces se puede pedir

El beneficio económico es administrado por las cajas de compensación familiar a través del Mecanismo de Protección al Cesante. - crédito Colprensa

El subsidio de desempleo en Colombia continuará vigente durante 2026 como una de las herramientas de apoyo para trabajadores que pierdan su empleo formal. El beneficio hace parte del Mecanismo de Protección al Cesante, creado por la Ley 1636 de 2013 y administrado por las cajas de compensación familiar.

La ayuda está dirigida a personas que queden desempleadas y cumplan una serie de requisitos relacionados con cotizaciones previas, inscripción en el Servicio Público de Empleo y ausencia de ingresos activos.

PUBLICIDAD

Además de transferencias económicas temporales, el mecanismo incluye aportes a salud y pensión por un periodo determinado, así como acceso a programas de capacitación e intermediación laboral.

¿Qué es el subsidio de desempleo en Colombia?

El subsidio del Mecanismo de Protección al Cesante es un beneficio financiado a través del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).

PUBLICIDAD

Su objetivo es brindar apoyo temporal a trabajadores cesantes mientras adelantan procesos de búsqueda laboral.

El programa es administrado por cajas de compensación como Compensar, Cafam, Colsubsidio y Comfama, entre otras entidades autorizadas.

PUBLICIDAD

El beneficio incluye:

Transferencias económicas temporales .

Pago de aportes a salud y pensión sobre un salario mínimo.

Continuidad del subsidio familiar, en algunos casos.

Acceso a capacitaciones y servicios de intermediación laboral.

La duración del subsidio puede extenderse hasta por seis meses, dependiendo de las condiciones del beneficiario y de la disponibilidad de recursos.

PUBLICIDAD

El apoyo está dirigido a trabajadores que hayan perdido su empleo y no cuenten con ingresos activos. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Quiénes pueden acceder al subsidio en 2026?

Para solicitar el subsidio durante 2026, el trabajador debe cumplir varios requisitos establecidos por la normatividad vigente.

Estar desempleado

PUBLICIDAD

Uno de los principales requisitos es encontrarse cesante, es decir, no tener contrato laboral vigente ni ingresos permanentes.

El subsidio no aplica para personas pensionadas ni para trabajadores con vínculos laborales activos.

PUBLICIDAD

Las cajas de compensación realizan verificaciones con bases de datos laborales y de seguridad social antes de aprobar el beneficio.

Tiempo mínimo de cotización

PUBLICIDAD

Los aportes realizados a cajas de compensación siguen siendo determinantes para acceder al mecanismo.

Los trabajadores dependientes deben haber cotizado mínimo 12 meses durante los últimos tres años.

Los trabajadores independientes deben acreditar al menos 24 meses de aportes en ese mismo periodo.

Las cotizaciones pueden ser continuas o discontinuas, siempre que se encuentren dentro de los tres años anteriores a la solicitud.

PUBLICIDAD

Inscripción en el Servicio Público de Empleo

El trabajador también debe registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo y participar en la ruta de empleabilidad definida por la caja de compensación.

Esto incluye procesos de orientación laboral, capacitación y acompañamiento para facilitar el retorno al mercado laboral formal.

ara acceder al subsidio, los solicitantes deben registrar su hoja de vida en el Servicio Público de Empleo. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuánto dinero entrega el subsidio de desempleo?

Durante 2026, el subsidio mantiene un esquema de pagos decrecientes distribuidos en cuatro cuotas.

Con el salario mínimo fijado en COP 1.750.000 y el auxilio de transporte en COP 250.000, para un total mensual de COP 2.000.000, los desembolsos aproximados quedan así:

Primer pago: 40% del total, cerca de COP 1.050.000.

Segundo pago: 30%, alrededor de COP 787.500.

Tercer pago: 20%, unos COP 525.000.

Cuarto pago: 10%, cerca de COP 262.500.

Además de la ayuda económica, el sistema cubre aportes a salud y pensión calculados sobre un salario mínimo mensual legal vigente.

Las cajas de compensación también han señalado que la asignación del subsidio depende de la disponibilidad presupuestal del sistema en cada región y entidad administradora.

¿Cuántas veces puede solicitarse el subsidio?

El subsidio de desempleo no tiene una restricción de acceso única durante la vida laboral del trabajador.

Sin embargo, la normativa establece que el beneficio solo puede volver a solicitarse si han transcurrido al menos tres años desde la última vez que fue recibido.

Adicionalmente, la persona deberá cumplir nuevamente todos los requisitos exigidos por el sistema, incluyendo nuevos periodos de cotización.

Por esta razón, el subsidio no opera como una ayuda automática o renovable de manera inmediata.

Parte de las dudas sobre este mecanismo surgieron durante la pandemia, cuando el Gobierno habilitó subsidios extraordinarios con condiciones temporales distintas a las del esquema ordinario vigente actualmente.

Documentos necesarios para reclamar el subsidio

Entre los documentos que normalmente solicitan las cajas de compensación se encuentran:

Documento de identidad legible.

Certificado de terminación laboral expedido por el último empleador.

Para independientes, certificación o acta de terminación contractual.

Certificación bancaria con vigencia no superior a 90 días.

Dependiendo de la entidad administradora, pueden requerirse soportes adicionales relacionados con afiliación o historial laboral.

¿Qué ocurre si la persona consigue empleo?

El subsidio se suspende cuando el beneficiario obtiene nuevamente empleo formal o registra ingresos permanentes.

Las entidades realizan cruces periódicos de información para verificar la permanencia de las condiciones de cesantía.

En caso de recibir pagos mientras existe una relación laboral activa, el beneficiario podría enfrentar procesos de devolución de recursos o sanciones administrativas.

El DANE reportó una reducción en la tasa de desempleo nacional durante el cierre de 2025. - crédito Visuales IA

Panorama del empleo en Colombia

Según cifras recientes del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Colombia cerró 2025 con una tasa de desempleo cercana al 7%, uno de los niveles más bajos registrados en los últimos años.

Ciudades como Medellín y Bogotá reportaron indicadores cercanos al promedio nacional, mientras que otras regiones continúan presentando mayores dificultades laborales.

Aunque el comportamiento del mercado laboral mostró mejoras durante el último año, el subsidio de desempleo continúa siendo un mecanismo de apoyo para trabajadores que enfrentan periodos de transición laboral y requieren mantener cobertura en salud, pensión y apoyo económico temporal mientras encuentran una nueva vinculación formal.