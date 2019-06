En las últimas elecciones al Parlamento Europeo fue bastante obvio que continúa la degradación del propósito que animó a ese tinglado: unir a los pueblos europeos a partir de ideologías democráticas y no de naciones, razas o idiomas. En ese gran cuerpo legislativo existe, y todavía domina, la centroderecha o Partido Popular Europeo. Le siguen, por número de diputados, los socialistas, los liberales, los verdes y, por último, los comunistas, que no son exactamente demócratas, porque el marxismo-leninismo no lo es y se burla de esas "zarandajas pequeñoburguesas", pero coyunturalmente se comportan como tales.