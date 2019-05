¿Será ley? Debe ser ley. Las razones son conocidas. Han sido dichas. Repetidas. Probadas. Y desde que la media sanción fue rechazada en el Senado de la Nación, visibilizadas con más y no menos angustia; con más y no menos evidencia; con más y no menos orfandad; con más y no menos impotencia; con más y no menos víctimas. Niñas No Madres; hijos e hijas sin madres. Las cifras aumentan. Después del debate no hay ninguna razón ética para que un Estado democrático como Argentina obligue a la clandestinidad a esas vidas, esas muertes y esas estadísticas.