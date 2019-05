Alternativa Federal increíblemente se polarizó, alejándose de los consensos por la obstinación del gobernador cordobés Schiaretti, quien no va a ser candidato presidencial, de Sergio Massa, quien intenta una carambola a dos bandas, corriendo el riesgo de devaluarse tan rápidamente como en estos días ascendió en protagonismo. Conclusión, por ahora: el doctor Lavagna dice continuar. Los radicales que lo acompañan ven caer sus ilusiones, dado que no le ven chances al espacio sin un fuerte sector peronista que permanezca en él. Los gobernadores se han vuelto imprescindibles para todos los sectores. Y lo que hay que tener en cuenta más que nunca es que el peronismo es un partido de poder. El imán de atracción una vez más no será el proyecto sino quienes ofrezcan con más certeza llegar al poder.