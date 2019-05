Las internas fortalecen. Sobre las internas se señalaron debilidades y se olvidaron las fortalezas. Se ha dicho que si el Presidente va por su reelección, no debe exponerse a una interna porque lo debilita tanto como a su coalición. Más aún, que debe ser el candidato natural porque si nomina sucesor, transfiere debilidad. No hay evidencia alguna de esas debilidades ni en Argentina ni en los presidencialismos de coalición. Otra vez, sobra conservadurismo y falta innovación. Argentina desde 1983: de las ocho presidencias descontando la que está en curso, en siete, el presidente contó con el derecho a postularse a una reelección sucesiva y solo dos o el 30% lo hizo: Menem (1995) y Cristina (2011). No es nada natural en la democracia argentina que quien ejerce el cargo debe postularse a la reelección y menos evidente que quien no lo hace pierde poder junto a su fuerza o coalición. Néstor Kirchner (2007) es un ejemplo de consolidación del predominio sin sucesión del presidente en ejercicio.