Como paso siguiente, habría que subrayar un rasgo esencial para llevar a cabo cualquier estrategia comunicacional: la ausencia de filtraciones. El sistema comunicacional de Cristina —por cierto, algo obsoleto: continúa usando herramientas 2.0 como Twitter con una lógica unidireccional, no conversacional— carece de goteras. Los mensajes de Unidad Ciudadana salen a la luz en el momento deseado. El tempo es parte del discurso. Algo que no entendió el Gobierno, que, en casi cuatro años de gestión, no pudo controlar ni ordenar sus flujos discursivos. Cambiemos renunció al factor sorpresa, recurso básico para calibrar los vientos de la opinión pública.