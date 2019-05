Pero convengamos que también Perón dijo muchas cosas desde su exilio madrileño que no llevó adelante después del 20 de junio de 1974. Lo he contado varias veces pero pocos lo recuerdan. Nadie cita su confesión íntima a Antonio Puigvert, su médico personal, poco antes de volver definitivamente a la Patria: "Mire, Puigvert. En estos años he estudiado mucho, he revisado mucho y me he dado cuenta de los errores que cometí en mi primer período. Errores que voy a hacer lo posible de no repetir. Como yo ya tengo conciencia de lo que es gobernar, no volveré a caer en ellos".