Cicerón, así como Agustín y Ambrosio, enfatizaron el derecho de autodefensa y el deber moral de cada persona a proteger a su prójimo y a oponerse a cualquier intención de violar la paz establecida. Incluso Gandhi dijo que, ante la imposibilidad de captura, será benévolo el que elimine a quien, espada en mano, corre enloquecido matando lo interpuesto en su camino. Lévinas, aun con su filosofía de la alteridad y del "no matarás", afirma la necesidad de la fuerza y que la doctrina de la no violencia no solo no ha frenado el curso natural de la violencia, sino que implica no tomar al mal en serio y que el perdón infinito invita al mal infinito, desvirtuando la Justicia, la cual no es solo cuestión de apoderarse del malvado, sino también de no hacer sufrir al inocente. Así, enfatizando la fuerza como el justificado motor punitivo para frenar la cadena de violencia, la determina como un elemento necesario de cualquier sociedad estable.