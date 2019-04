Para "construir una visión del mundo más amplia e inclusiva", el emblemático personaje de Antoine de Saint-Exupéry será mujer y en vez de una rosa hay un clavel con espinas… La nueva versión también es vegana: los animales son tan buenos que la boa no se come al elefante. Aprovechando que el autor no tiene quien lo defienda, mantuvieron su firma en este engendro. Y van por más: su objeto es "reformular las obras maestras de la literatura para dotar de significado a su carácter universal".