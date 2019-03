— No, no, tuve mucha simpatía en el comienzo hacia ese movimiento, porque los chalecos amarillos son la Francia invisible, olvidada e incluso despreciada, por los habitantes de las metrópolis, ganadoras de la mundialización, que reservan su compasión para las banlieues [suburbios de las grandes ciudades] y los inmigrantes. Ese pueblo quiso mostrarse como los somewhere en contraste con los anywhere -para retomar la distinción de David Goodhart-, y eso me pareció al comienzo saludable. Incluso me sentí bastante conmovido al ver a las rotondas, ese alto sitio arquitectural de la era de los flujos, reconvertidas provisoriamente en plazas de pueblo. Lamentablemente, el movimiento se radicalizó, no sabe cómo detenerse y los voceros que aparecieron no tienen nada muy atractivo. Hay uno, por ejemplo, que se hizo famoso en pocos meses, que se llama Maxime Nicolle, que hace gala de un anti-elitismo totalmente fanático. Todas las elites son a priori sospechosas, no hay eminencia legítima, somos iguales. También cae en el conspiracionismo dudando del atentado de Estrasburgo, al que calificó como una maniobra de distracción del poder, y luego de mi agresión consideró oportuno declarar que el sionismo es racismo y que basta ir a Internet para constatar que es una idea o un movimiento -cito- "realmente asqueroso". Y eso es una terrible decepción; los chalecos amarillos, que al comienzo eran la Francia periférica, una Francia distinta de la de las banlieues, una que no queríamos ver, y ahora nos damos cuenta a través de alguien como Nicolle que la Francia periférica es de hecho, parcialmente, otra banlieue, es decir, que se parece a la escoria de los barrios llamados sensibles. Y nos decimos: ¿cómo superará Francia esto? Cada vez me hago más esa pregunta.