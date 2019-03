Ahora bien, no hay nada que festejar, y lo sabemos. Este Gobierno y este presidente prometieron dirigir el país hacia la pobreza cero y pedimos que se nos juzgara por los logros en este terreno. Y la pobreza, tres años después, es la misma que nos dejaron. Nos hacemos cargo. No la escondemos diciendo que se come con seis pesos, que contar los pobres es estigmatizante, ni que es menor que en Alemania. Pero también sabemos que con la honestidad no basta y que el país requiere invertir urgentemente la tendencia a la consolidación de un tercio de su población viviendo como pobres; guarismo al que se llegó en 2010 (31,9%) y que no hemos logrado dejar atrás ni tirios ni troyanos.