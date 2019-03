No solo estuvieron las lenguas del rey y Mauricio Macri en el Congreso. También se hizo presente la lengua de Cristina Kirchner. Es conocido el afán que pone Jaime Durán Barba para que nadie se olvide de la ex Presidenta. Acaso por ese motivo, el devaluado ex ministro de Cultura, ahora descendido a secretario, se ocupó de que no estuviesen ausentes los ecos altisonantes de la voz crispada de Cristina. Pablo Avelluto es el embajador del kirchnerismo en el gobierno. No solo exhibe en las paredes de su ministerio primorosos retratos de los actores de las tres A (Asociación Argentina de Actores), sino que se ocupa personalmente de que nunca falte una nutrida delegación de "intelectuales" kirchneristas en cada uno de los acontecimientos culturales de la Argentina o en cualquier otro lugar del mundo. De hecho, la voz libertaria de los hombres de Carta Abierta estará presente en casi todas las mesas de debate del Congreso de la Lengua. Los bolivarianos locales han tenido la oportunidad de desafiar al rey y al presidente en sus propias barbas. El secretario de Cultura una y otra vez pretende ganarse el corazón de la tropa kirchnerista con premios, viajes, palestras, invitaciones a congresos, espacios rentados en medios públicos, pasajes a Frankfurt, Madrid y Guadalajara, pero solo obtiene a cambio perfidia y desdén. Las huestes de Cristina compiten para ver quién lo insulta con más desprecio: "¡Cínico!", "¡mentiroso!", le gritaban sus propios invitados al impedirle hablar cuando intentó hacer uso de la palabra en la inauguración de la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Mar del Plata. Lo mismo le sucedió unos meses después, cuando sus amados kirchneristas le coparon el escenario de la Feria del Libro y le impidieron dar el discurso inaugural. Pero él, con el corazón roto, insiste en la certeza de que logrará el amor de la secta. Alguien debería hacerle ver al apasionado Avelluto que las costosas joyas con las que pretende seducir a las doncellas barbadas de Carta Abierta las pagan los contribuyentes.