Al trasluz de este viaje esperan al Papa cuestiones pendientes como el traslado de las embajadas con el consiguiente reconocimiento de la capitalidad de Israel a Jerusalén, que cuenta con la férrea oposición de los países musulmanes. Se trata de un problema que forma parte del estatuto de la misma ciudad, también aún sin resolver. No es menor el problema de la libertad religiosa, en particular especialmente en Arabia Saudí, y del terrorismo. Sin embargo, los obstáculos, como se puede verificar, no son ni mucho menos solamente teológicos.