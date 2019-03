Los ejemplos podrían seguir, pero le sugeriría a la dirigencia política que si no entienden la curva de Laffer, al menos lean el libro de Charles Adams, For Good and Evil, The Impact of Taxes on the Course of Civilization, en el que analiza las rebeliones fiscales desde el Antiguo Egipto, pasando por la Edad Media, Rusia, Suiza, España, Alemania y, obviamente, Estados Unidos e Inglaterra.