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La Aemet avisa de un nuevo cambio de tiempo con la llegada a España de masas de aire cálido: “El calor se irá intensificando”

Este lunes, nueve comunidades permanecen en aviso por temperaturas máximas de hasta 40 grados y por tormentas que pueden dejar granizo

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Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)
Varias personas se refrescan en las fuentes de Madrid Río, a 23 de junio de 2026. (Fernando Sánchez / Europa Press)

El penúltimo día de este histórico mes de junio que ha batido récords de temperaturas llega tras una noche más fresca en el interior del país, pero más cálida en el Mediterráneo. Con la primera ola de calor del verano, se dieron noches infernales -aquellas en las que el mercurio no baja de 30 grados- en Almería, pero esta jornada han sido tórridas -cuando no baja de 25- en el este de España.

Los españoles -y turistas- de las islas Baleares han sido los que peor noche han pasado. La mínima más elevada del país se ha registrado en Artà-Colònia de Sant Pere, en Mallorca, con 27,5 grados, seguida de Barcelona, con 27,3 grados. Banyalbufar, también en el archipiélago, presentó 27 grados, mientras que Figueres, en Girona, alcanzó 26,8 grados y la mallorquina Capdepera, 26,2 grados. Y el calor no va a dar tregua.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha adelantado a través de su cuenta de X que en los próximos días predominarán “las masas de aire más cálido de lo normal” sobre la península. Sin embargo, esperan un “ambiente más suave” en zonas del norte peninsular, que la semana pasada superaron los récords históricos con termómetros por encima de los 40 grados.

El portavoz del organismo público, Rubén del Campo, detalla en un comunicado que este lunes continuarán los ascensos térmicos, “de manera que el calor se irá intensificando”. Así, el martes superarán los 35 grados en la mayor parte de la península y Baleares, salvo en el tercio norte, donde las máximas estarán entre 25 y 30 grados, y en el Mediterráneo, donde estarán entre 30 y 35 grados. No obstante, el mercurio se quedará por encima de los 38 grados en el valle del Ebro y también en buena parte del centro y sur de la península. “Incluso puntualmente podrían superarse los 40 grados en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir”, avisa el meteorólogo.

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Nueve comunidades en aviso por calor y tormentas

Por lo pronto, este lunes se han activado los avisos en nivel amarillo (peligro bajo) en Mallorca, Girona, Córdoba, Huelva, Jaén, Sevilla, Tarragona, Badajoz, Cáceres y Madrid. Se prevén valores máximos entre 34 y 39 grados, con posibilidad de alcanzar o superar los 40 grados de forma puntual en Córdoba y Jaén.

En Almería, Granada, Jaén, Teruel, Murcia, Castellón, Valencia, Albacete y Cuenca, el aviso responde a las tormentas y precipitaciones. Se esperan lluvias intensas con acumulados de hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora, así como tormentas con probabilidad de granizo y rachas de viento muy fuertes

Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 29 de junio de 2026. (Aemet)
Mapa de alertas meteorológicas para este lunes, 29 de junio de 2026. (Aemet)

A partir del miércoles aumenta la incertidumbre en el pronóstico. Ahora bien, el verano solo acaba de empezar y Del Campo detalla que el calor será intenso. De hecho, el organismo público adelanta a través de X que “de cara a la recta final de la semana el calor sea de nuevo muy intenso en la mayor parte del país”.

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