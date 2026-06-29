500 becas gratuitas para jóvenes: el programa de la fundación Empujar para fomentar la inserción laboral

El programa “Tu empleo” se lanzó en un contexto de desocupación del 7,8%, informalidad laboral del 44,2% y subocupación del 11,1%, según el INDEC

Fundación Empujar abrió la inscripción a una nueva edición de “Tu empleo”, el programa de formación para la inserción laboral, y otorgará 500 becas gratuitas para jóvenes de entre 18 y 24 años que buscan acceder a su primer empleo formal.

La iniciativa se lanza en un contexto en el que la inserción laboral juvenil continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo. Según los últimos datos del INDEC, correspondientes al primer trimestre de 2026, la desocupación se ubicó en 7,8%, mientras que la informalidad laboral alcanzó al 44,2% de las personas ocupadas y la subocupación llegó al 11,1%. Si bien el informe registra una reducción de la desocupación entre los jóvenes de hasta 29 años, los indicadores generales muestran un aumento de la informalidad y de la subocupación respecto de períodos anteriores.

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En este escenario, el programa “Tu empleo” ofrece capacitación en habilidades para el trabajo, acompañamiento durante el proceso de búsqueda laboral y espacios de vinculación con empresas, con el objetivo de fortalecer la empleabilidad de jóvenes de entre 18 y 24 años.

Durante cinco meses, los participantes reciben capacitación en habilidades socioemocionales y herramientas para la búsqueda laboral, incluyendo armado de currículum, simulacros de entrevistas individuales y grupales, módulos de autoconocimiento, entrenamiento laboral y visitas a empresas. La formación está orientada a acompañar el proceso de inserción laboral de los jóvenes.

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Fundación Empujar informó que más de 7.000 jóvenes participaron en sus programas y que más del 50% logró su primer empleo formal

Al finalizar el programa, los egresados acceden al portal de empleos exclusivo de Fundación Empujar, donde se publican búsquedas laborales de empresas que integran su red. Además, continúan recibiendo acompañamiento durante un año por el área de Empleos de la organización.

“Los datos muestran que hoy el desafío no es solamente que los jóvenes consigan trabajo, sino que puedan acceder a empleos formales y de calidad. Por eso trabajamos para generar oportunidades concretas de capacitación, vinculación con empresas y acompañamiento durante el proceso de inserción laboral”, señaló Germán Lojk, director ejecutivo de Fundación Empujar.

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Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través de la web de la Fundación. La capacitación comenzará el 31 de julio de 2026 y se desarrollará con una modalidad de tres clases semanales durante cinco meses. Los postulantes deben tener entre 18 y 24 años, residir cerca de las sedes de capacitación y completar todas las etapas del proceso de inscripción.

Agustín Severino está trabajando como trainee en FK Tech

Impacto comprobado

Agustín Severino conoció el programa “Tu empleo” a sus 20 años mientras buscaba una oportunidad para ingresar al mercado laboral formal. Hasta entonces y a su corta edad, ya había acumulado distintas experiencias de trabajo informales en áreas como atención al cliente yreposición. Si bien esos empleos le permitían generar algunos ingresos y ayudar a la economía familiar, no estaban vinculados con el sector en el que proyectaba desarrollarse. Su objetivo era construir una trayectoria laboral estable y orientada hacia la tecnología.

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A partir de su paso por la Fundación Empujar comenzó a ordenar esa búsqueda. La capacitación le brindó herramientas para afrontar entrevistas laborales, identificar oportunidades acordes a su perfil y definir objetivos profesionales más claros. Mientras continuaba formándose, siguió postulándose a distintas búsquedas con la meta de ingresar al sector tecnológico.

La oportunidad llegó a través de una convocatoria compartida con la comunidad de egresados de la fundación. Tras superar las distintas etapas de selección, ingresó como trainee en FK Tech, donde actualmente trabaja brindando soporte de aplicaciones para proyectos que prestan servicio en distintos países de la región.

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Hoy la estabilidad que le brinda su empleo formal también le permitió retomar un proyecto que había postergado: sus estudios universitarios. Actualmente cursa una tecnicatura en la UTN con la intención de seguir desarrollando su carrera profesional. “Empujar me ayudó a prepararme para las entrevistas y a enfrentar el mundo laboral con más confianza. También me permitió acceder a oportunidades laborales alineadas con el perfil que estaba buscando”, señaló Agustín.

Desde hace trece años, más de 7.000 jóvenes participaron gratuitamente de los programas de Fundación Empujar, gracias al acompañamiento de más de 1.500 personas voluntarias y al trabajo conjunto con más de 600 empresas. Actualmente, la organización facilita más de 500 inserciones laborales por año. Según sus registros, más del 50% de los participantes accede a su primer empleo formal y más del 70% consigue trabajo tras completar los programas de capacitación y acompañamiento.

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