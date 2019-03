Son los antiperonistas de siempre, con odio muy desarrollado, lo cual conlleva la atrofia del talento. Y así gobiernan. No sólo no ganan adeptos sino que pierden lealtades; los más dignos emigran (Alfonso Prat Gay dijo "prefiero el desarrollo al ajuste"). Macri se enoja, como un responsable de club que no gana un partido y cree que hasta el enojo por el fracaso es parte de su ego. Mientras tanto, a la hinchada no le deja ni el derecho a la queja.