No es sensato afirmar que Roberto Lavagna es igual a Cristina Kirchner. Nadie imaginaría a Lavagna como representante argentino del socialismo del siglo XXI, ni en un palco junto a Nicolás Maduro, ni fusilando a Macri, como propone Luis D'Elía, ni como aliado de los grupos antisemitas y pro-iraníes que abundan en las filas kirchneristas. Por otra parte, el encono de Lavagna contra el kirchnerismo data de los tiempos en que fue ministro de Néstor Kirchner. Las humillaciones a las que pretendió someterlo el ex Presidente incluían groserías y, sin metáfora, manoseos. Quien acaba de confirmar estas versiones es otro de los mancillados por Néstor. En su flamante libro El otro camino, Daniel Scioli relata la antipatía que le profesaba Néstor a Lavagna. Cuando el ex Presidente expulsó a Lavagna a raíz de su desacuerdo con la cartelización de la obra pública, el entonces vicepresidente le hizo saber que no le parecía una buena idea. "Sería bueno que continúe Lavagna como ministro de Economía. Lo dije públicamente, salió en un diario y ese día, cuando coincidimos en un acto, me miró con cierto disgusto, como si me advirtiera que no le gustaba que uno expresara sus opiniones sin consultarlas con él". La repulsión entre los Kirchner y Lavagna es proverbial y no tiene vuelta atrás.