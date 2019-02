Este juez también ha sido acusado de haber cobrado sobornos millonarios para no investigar la ruta del dinero robado a todos los argentinos. Exijamos Justicia y castigo, no puede ser gratis el saqueo del Estado. No puede quedar sin condena ni el que lo efectuó ni el que miró para otro lado para no investigar. Ese saqueo nos privó de mejor educación, de mejor salud, de cloacas, de rutas, de oportunidades de generar trabajo genuino para todos los argentinos.