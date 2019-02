Alvarez Agis fue viceministro de Axel Kicillof. Naturalmente, del otro lado de la grieta se argumentará que formó parte de un gobierno que no pudo derrotar la inflación. Pero eso no invalida ni el enfoque ni los argumentos. Que Cristina Kirchner sea una de las creadoras y militantes de la grieta no cambia que los acuerdos de precios y salarios hayan jugado un rol en todos los países que, con tiempo y paciencia, derrotaron el problema.