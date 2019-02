Una pared en La Plata, 33 fotos y el arte de intervenirlas entre todos

“Welcome to the top of the world” es una serie de fotografías que Leo Vaca realizó cuando viajó a Nueva York en 1996. Desde mayo está en la pared del Liceo de La Plata. Mañana, desde las 18 horas, invita a todos los vecinos a intervenirlas artísticamente